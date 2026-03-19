В США заявили о снижении эффективности ПВО США и Израиля против Ирана

По его оценке, стороны столкнулись с нехваткой средств для перехвата баллистических и крылатых ракет.
Джонсон также утверждает, что иранские удары вывели из строя элементы системы раннего предупреждения, включая радиолокационные станции в ряде стран Ближнего Востока.
В результате, по его словам, возможности обнаружения и перехвата целей оказались ограничены.
Эксперт указал на просчеты западной разведки в оценке потенциала Ирана. По его мнению, при планировании обороны не учитывался сценарий массированных ракетных запусков.
Заявления прозвучали на фоне продолжающегося военного противостояния. Военная кампания США и Израиля против Ирана продолжается третью неделю, стороны регулярно обмениваются ударами.
Израиль заявляет, что целью операции является предотвращение развития ядерной программы Ирана. Вашингтон указывает на готовность нанести удары по военной инфраструктуре страны.
Иран, в свою очередь, заявляет о готовности к обороне и не планирует возобновлять переговоры на текущем этапе.
