В Таиланде закрыли кафе для граждан Израиля

Некоторые заведения общепита в Таиланде отказываются обслуживать израильских граждан из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке. Об этом 19 марта рассказал таиландский обозреватель-международник и политик Нитипхумтханат Минг-Ручиралай.

Источник: Известия

«Это породило волну неприязненного отношения к израильским туристам. К американцам нет такого отношения, несмотря на то, что США вместе с Израилем атакуют Иран», — сказал эксперт в беседе с «РИА Новости».

По словам Минг-Ручиралая, в Таиланде никогда не существовало антисемитизма, но было немало представителей антисионизма и негативного отношения к политике Израиля. Несмотря на это, отношение к самому государству и гражданам Израиля остается положительным.

Эксперт также дополнил, что не стоить верить всему контенту о поведении израильтян в Таиланде из интернета.

«Это, конечно, всё надо делить на пять, как говорят в России. Соцсети и есть соцсети, в них много всяческого мусора. Настораживает количество просмотров таких сообщений», — отмечает он.

Газета The Times of Israel 24 ноября сообщила о смерти туриста из Израиля, который пытался спасти своего сына. Уточняется, что во время отдыха сильное течение унесло в море его сына. Мужчина бросился на помощь, поймал ребенка и передал его другому туристу, который поспешил помочь. Затем отец крикнул своей жене, что он поплывет к ближайшим скалам, чтобы выйти на сушу, но после этого сразу утонул.