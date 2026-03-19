В Таиланде закрыли кафе для граждан Израиля

Газета The Times of Israel 24 ноября сообщила о смерти туриста из Израиля, который пытался спасти своего сына. Уточняется, что во время отдыха сильное течение унесло в море его сына. Мужчина бросился на помощь, поймал ребенка и передал его другому туристу, который поспешил помочь. Затем отец крикнул своей жене, что он поплывет к ближайшим скалам, чтобы выйти на сушу, но после этого сразу утонул.