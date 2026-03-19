Льготную ипотеку на семьи с детьми до 16 лет gредложили расширить в России

В Госдуме предложили изменить условия программы «Семейная ипотека», расширив круг получателей и снизив финансовую нагрузку, сообщает РИА Новости со ссылкой на обращение, направленное в правительство.
Инициатива предусматривает увеличение возрастного порога детей для участия в программе. Предлагается предоставлять льготную ипотеку семьям, где возраст ребенка не превышает 16 лет на момент заключения кредитного договора.
Сейчас право на участие имеют семьи с детьми до семи лет, что ограничивает доступ к программе для значительной части граждан.
Также в обращении содержится предложение пересмотреть условия первоначального взноса. В настоящее время он составляет около 20% от стоимости жилья. Авторы инициативы предлагают допустить возможность оформления кредита без первоначального взноса при условии передачи в залог имеющегося жилья.
Дополнительно предлагается снизить процентную ставку по программе с 6% до 3% годовых.
Отдельные меры касаются многодетных семей. Рассматривается вариант предоставления государственной поддержки с поэтапным списанием ипотечного долга либо предоставления жилья по договору социального найма с последующим переходом в собственность.
Обращение направлено в правительство для рассмотрения.
Читайте также: Россиянам напомнили о штрафах за складирование старой мебели у мусорных баков.