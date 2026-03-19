Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Льготную ипотеку на семьи с детьми до 16 лет gредложили расширить в России

В Госдуме предложили изменить условия программы «Семейная ипотека», расширив круг получателей и снизив финансовую нагрузку, сообщает РИА Новости со ссылкой на обращение, направленное в правительство.

Инициатива предусматривает увеличение возрастного порога детей для участия в программе. Предлагается предоставлять льготную ипотеку семьям, где возраст ребенка не превышает 16 лет на момент заключения кредитного договора.

Сейчас право на участие имеют семьи с детьми до семи лет, что ограничивает доступ к программе для значительной части граждан.

Также в обращении содержится предложение пересмотреть условия первоначального взноса. В настоящее время он составляет около 20% от стоимости жилья. Авторы инициативы предлагают допустить возможность оформления кредита без первоначального взноса при условии передачи в залог имеющегося жилья.

Дополнительно предлагается снизить процентную ставку по программе с 6% до 3% годовых.

Отдельные меры касаются многодетных семей. Рассматривается вариант предоставления государственной поддержки с поэтапным списанием ипотечного долга либо предоставления жилья по договору социального найма с последующим переходом в собственность.

Обращение направлено в правительство для рассмотрения.

Читайте также: Россиянам напомнили о штрафах за складирование старой мебели у мусорных баков.