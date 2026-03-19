Суд приговорил бизнесмена к пяти годам за мошенничество с горелками на СВО

Гендиректор предприятия получил пять лет лишения свободы за мошенничество в особо крупном размере с поставками многотопливных горелок бойцам армии России.
Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на документы.
Бизнесмен заключил договор на поставку горелок военным. После получения суммы (более 53,7 млн рублей) в качестве аванса он лишь создавал видимость исполнения обязательств. Установлено, что мужчина перечислил производителю только 30% стоимости партии, присвоив остальные деньги.
В октябре в Ростове-на-Дону экс-руководителю предприятия ОПК за хищение дали шесть лет колонии.
В Нижегородской области возбуждено дело о хищении 250 млн рублей в рамках гособоронзаказа, задержаны пятеро руководящих сотрудников коммерческой фирмы по производству химических веществ, обвиняемых в крупном мошенничестве.