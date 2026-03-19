СПЧ передаст Путину новый список на помилование в конце 2026 года

Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека намерен в конце текущего года передать главе государства Владимиру Путину список на помилование.

Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека намерен в конце текущего года передать главе государства Владимиру Путину список на помилование.

Об этом РИА Новости сказала член СПЧ Ева Меркачева.

«Мы это увидим в конце года и, конечно, тогда опять попросим», — заявила она.

Накануне Путин подписал указ о помиловании 23 осуждённых женщин, у которых есть дети.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала помилование Путиным 23 женщин важным шагом.

Татьяна Москалькова: биография омбудсмена по правам человека в РФ
Генерал-майор полиции, депутат Госдумы двух созывов, доктор юриспруденции и философии, кавалер нескольких орденов, активный разработчик законов, направленных на защиту прав человека и борьбу с преступностью. Все это об одном человеке — Татьяне Москальковой, прошедшей путь от простого бухгалтера до российского омбудсмена. Собрали главное из ее биографии.
