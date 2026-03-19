Дмитриев: Уход США из Ормузского пролива поднимет цены на нефть

Вывод американских войск из Ормузского пролива может привести к резкому скачку цен на нефть. Стоимость достигнет более 200 долларов за баррель. Такое мнение в четверг, 19 марта, выразил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Политик прокомментировал публикацию портала Leading Report. В ней утверждалось, что президент США Дональд Трамп рассматривает подобные меры. Предполагается, что вывод сил вынудит союзников самостоятельно защищать перевозки.

— Это будет значить более 200 долларов на какое-то время, — написал он в социальной сети X.

Днем ранее глава США подписал указ, дающий 60-дневную отсрочку от выполнения требований Закона Джонса. Лидер государства пошел на временное смягчение правил морских перевозок, чтобы стабилизировать энергетический рынок на фоне ближневосточного кризиса.

Кевин Хассет, возглавляющий Национальный экономический совет при Белом доме, 17 марта заявил о возобновлении движения танкеров через Ормузский пролив. Он считает, что этот факт свидетельствует о серьезном истощении иранских ресурсов.

