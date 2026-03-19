Узкий круг советников Трампа согласовал операцию против Ирана

Бывший руководитель Национального контртеррористического центра США Джо Кент сообщил о согласованной позиции ближайших советников президента США Дональда Трампа по операции против Ирана. Об этом он заявил в беседе с журналистом Такером Карлсоном.
По словам Кента, круг лиц, участвовавших в обсуждении решений, был ограничен. Он указал, что участники обсуждения придерживались единой линии по вопросу действий против Тегерана.
Кент также обратил внимание на возможные последствия развития ситуации. По его оценке, дестабилизация Ирана может создать риски для США и их партнеров. В числе факторов он назвал влияние на мировые энергетические рынки, безопасность Ормузского пролива, ситуацию в странах Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, а также миграционные процессы в Европе.
Военные действия в регионе начались 28 февраля. США и Израиль приступили к ударам по объектам на территории Ирана, включая Тегеран. Сообщалось о разрушениях и жертвах среди гражданского населения. Иран, в свою очередь, наносит ответные удары по территории Израиля и по американским военным объектам на Ближнем Востоке.
Вашингтон и Тель-Авив объяснили начало операции превентивными мерами, ссылаясь на угрозы со стороны иранской ядерной программы.
Ранее посол Ирана в России Казем Джалали в интервью РИА Новости заявил, что Тегеран не стремится к обладанию ядерным оружием. По его словам, позиция страны основывается на доктрине безопасности и религиозном предписании, а ядерная программа носит мирный характер.
Читайте также: Джо Кент раскритиковал роль Израиля во внешней политике США.