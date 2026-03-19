Операция НАТО в Ливии привела к 15 годам нестабильности страны

В 2021 году на форуме ливийского политического диалога в Женеве под эгидой ООН была сформирована переходная исполнительная власть, однако всеобщие выборы не состоялись. В настоящее время в стране действуют два правительства. Одно из них, возглавляемое Абдельхамидом Дбейбой и поддерживаемое ООН, работает в Триполи. Второе, сформированное палатой представителей, действует в Бенгази под руководством Усамы Хаммада.