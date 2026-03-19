Депутат Якубовский: за самовольную установку радиаторов грозит штраф 1500 рублей

Жители России могут получить штраф до 1,5 тыс. рублей за самовольное установление радиаторов в квартирах.
Об этом РИА Новости заявил депутат Александр Якубовский.
«Применяется ст. 7.21 КоАП России, и штраф для граждан составляет от 1 тыс. до 1,5 тыс. рублей», — проинформировал парламентарий.
По его словам, ключевая задача принятых правил — не наказание, а предотвращение опасных ситуаций.
Ранее юрист Илья Русяев рассказал, что в России в дачной местности можно получить штраф в размере до 50 тыс. рублей за неправильное сжигание мусора на участке, если нарушение спровоцировало возгорание.