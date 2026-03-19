Как оформить звание «Ветеран труда» без наград в 2026 году

Например, заметное снижение расходов на оплату жилья, коммунальных услуг и проезд в транспорте, сообщает ИА DEITA.RU.
Однако федеральные нормы, закрепленные в Федеральном законе № 5 «О ветеранах», устанавливают строгие требования для получения именно федерального статуса ветерана труда.
Главное условие для присвоения такого звания — наличие официальных наград, будь то ордена и медали СССР или России, почетные звания, грамоты или ведомственные отличия, которые свидетельствуют о высокой оценке заслуг.
Для мужчин обязательный общий трудовой стаж должен составлять не менее 25 лет, для женщин — 20 лет, либо выслуга должна соответствовать пенсионным требованиям. При этом подтверждение заслуг государственными или ведомственными наградами является обязательным.
Например, ветеран может быть награжден орденами, иметь почетные звания, быть отмеченным грамотами от президента или иметь ведомственные знаки отличия за многолетний плодотворный труд, если стаж в конкретной сфере превышает 15 лет.
Тем не менее многие люди, которые посвятили десятилетия работе и внесли вклад в развитие страны, не имеют таких наград. Для них предусмотрена возможность получить звание ветерана труда на региональном уровне, основываясь преимущественно на трудовом стаже, а не на наличии наград. В 2026 году большинство российских регионов сохраняет именно такой подход, ориентируясь на длительность стажа, без требования обязательных наград.
Главное отличие региональной формы звания ветерана труда заключается в ограничении действия льгот только в пределах конкретного субъекта Федерации. Если федеральный ветеран сохраняет социальные преференции при переезде из одного региона в другой, то обладатель регионального звания фактически теряет данные льготы при смене места жительства.
При этом набор социальных выплат, предоставляемых региональным ветеранам, часто оказывается практически равным федеральному — включает ежемесячные денежные выплаты, компенсацию половины расходов на ЖКХ и бесплатный проезд в общественном транспорте.
В разных регионах России установлены свои критерии для присвоения статуса, но обычно значительная часть трудового опыта должна приходиться именно на работу в данном регионе. Получение звания ветерана труда без наград — процесс, требующий определенного времени и личного участия: звание не присваивается автоматически, а только по заявлению.
Для подачи документов существуют разные каналы: портал «Госуслуги», МФЦ и отделы социальной защиты. Современная цифровизация архивов значительно упрощает подтверждение стажа, однако все же рекомендуется заранее внимательно проверить записи в трудовой книжке, чтобы избежать ошибок и недоразумений.
Желающим оформить статус нужно подготовить стандартный набор документов — паспорт, трудовую книжку и фотографию для удостоверения личности. Если есть региональные награды или благодарности, например, грамоты или медали за участие в выставках, их тоже желательно приложить к заявке, даже если по закону они не считаются обязательными.