США опасаются ввода войск в Иран из-за риска затяжной войны

Военные действия в регионе начались 28 февраля. США и Израиль наносят удары по объектам на территории Ирана, включая Тегеран. Сообщается о разрушениях и жертвах среди гражданского населения. Иран отвечает ударами по территории Израиля и по американским военным объектам на Ближнем Востоке.