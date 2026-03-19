США опасаются ввода войск в Иран из-за риска затяжной войны

По его словам, Вашингтон избегает подобных операций, поскольку понимает вероятность затяжной войны и отсутствие поддержки внутри страны. Он отметил, что в таких условиях США могут ограничиться объявлением о достигнутых целях без продолжения боевых действий.
Уилайто также предупредил о последствиях возможного применения тактического ядерного оружия. По его оценке, такой шаг станет опасным для международной безопасности.
Военные действия в регионе начались 28 февраля. США и Израиль наносят удары по объектам на территории Ирана, включая Тегеран. Сообщается о разрушениях и жертвах среди гражданского населения. Иран отвечает ударами по территории Израиля и по американским военным объектам на Ближнем Востоке.
На фоне эскалации обсуждаются возможные дальнейшие действия Вашингтона. Портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что президент США Дональд Трамп рассматривает вариант захвата иранского острова Харк. Реализация такого сценария потребует высадки американских военных.
Командующий военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции Алиреза Тангсири заявил, что возможная атака на Харк, где расположен крупнейший нефтяной терминал страны, может повлиять на мировые цены на нефть.
Заместитель министра иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде предупредил, что отправка американских войск в страну приведет к конфликту, сопоставимому по масштабу с войной во Вьетнаме.
