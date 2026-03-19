Экс-глава МИД Австрии заявила о риске репутационного поражения США в Иране

Репутация вооруженных сил США оказалась под угрозой на фоне конфликта с Ираном, в котором Вашингтон не может заявить о победе. Об этом РИА Новости заявила экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль.
По ее оценке, ситуация вокруг Ирана остается нерешенной для американской стороны. Несмотря на заявления из Вашингтона, ключевые показатели указывают на отсутствие контроля над развитием событий.
Кнайсль отметила, что Ормузский пролив, важнейший маршрут поставок нефти и сжиженного природного газа, остается фактически заблокированным. Это, по ее словам, уже отражается на росте мировых цен на энергоресурсы и снижении объемов экспорта стран региона.
Она также указала на последствия для внешнеполитических связей США. По ее данным, ситуация осложнила взаимодействие с рядом партнеров на Ближнем Востоке, включая Иорданию и Саудовскую Аравию.
При этом, как подчеркнула Кнайсль, политическая система Ирана сохраняет устойчивость. Несмотря на удары со стороны США и Израиля, структура власти в стране не изменилась, а задача смены режима не была достигнута.
Военные действия в регионе продолжаются с 28 февраля. США и Израиль наносят удары по объектам на территории Ирана, включая Тегеран. Сообщается о разрушениях и жертвах среди гражданского населения. Иран, в свою очередь, наносит ответные удары по территории Израиля и по американским военным объектам на Ближнем Востоке.
