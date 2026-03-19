В Туве пройдет Слёт молодёжных парламентов Енисейской Сибири

Участники обсудят межпарламентское сотрудничество и обменяются опытом законотворческой деятельности. Детали мероприятия обсудили в ходе двухдневного рабочего визита делегации Молодёжного парламента Красноярского края в Туву. В состав красноярской делегации вошли председатель Иван Ишутин, его заместитель по законотворческой деятельности Дмитрий Виноградов и председатель комитета по бюджету Артём Веретнов. В Кызыле их встретили спикер Верховного Хурала Тувы Кан-оол Даваа, председатель профильного комитета Аяс Донгак, председатель Молодёжного Хурала Иргек Товарищтай и активисты. «Парламенты Тувы и Красноярского края связывают не только деловые, но и давние дружеские отношения. Отрадно, что свой вклад в укрепление межрегиональных связей вносят и молодёжные парламенты. Желаю вам плодотворной работы и успешного обмена опытом», — поприветствовал гостей Кан-оол Даваа. Кроме того, в ходе визита дали старт образовательному проекту «Школа молодого парламентария». Его инициировал Молодёжный Хурал Тувы. В ближайшие дни около 30 участников прослушают лекции экспертов и депутатов Верховного Хурала. Они также изучат работу высшего законодательного органа республики. Опытом работы поделятся и гости из Красноярска, сообщили в региональном Правительстве.