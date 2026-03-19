Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЕС продумывает неизбежную расплату для Венгрии из-за Украины, пишут СМИ

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Лидеры стран Евросоюза прорабатывают меры против Будапешта из-за блокировки кредита Киеву, пишет Politico со ссылкой на европейских чиновников.

© РИА Новости

«Хотя блок до сих пор избегал крупной конфронтации с Венгрией, эта осторожная позиция вполне может измениться после выборов. По словам чиновников, расплата неизбежна независимо от результатов выборов в Венгрии 12 апреля, но наступит гораздо быстрее, если (премьер-министр Виктор. — Прим. ред.) Орбан будет переизбран», — указано в статье.

Как заявила изданию министр по делам Европы и северного сотрудничества Швеции Джессика Розенкранц, ее страна готова использовать правовые инструменты, включая применение седьмой статьи договора о ЕС для лишения Будапешта права голоса.

Другой неназванный чиновник рассказал, что в случае переизбрания Орбана европейским лидерам предстоят переговоры о дальнейших действиях. При победе лидера оппозиционной партии «Тиса» Петера Мадьяра они, скорее всего, займут выжидательную позицию, чтобы посмотреть, как поведет себя новое правительство.

Как отметило Politico, сейчас Евросоюз проявляет осторожность в отношении Орбана, чтобы «не помогать его предвыборной кампании».

Киев в конце января прекратил прокачку топлива по этому трубопроводу, ссылаясь на повреждения. Будапешт в ответ остановил поставки дизеля, а 20 февраля заблокировал кредит от Евросоюза на 90 миллиардов евро до возобновления транзита нефти. Из-за этого Владимир Зеленский начал угрожать главе правительства Виктору Орбану встречей с боевиками ВСУ.

Сам венгерский премьер отмечал, что позиция Будапешта остается неизменной: если Украина хочет получить деньги из Брюсселя, она должна восстановить поставки нефти.

