ЕС продумывает неизбежную расплату для Венгрии из-за Украины, пишут СМИ

«Хотя блок до сих пор избегал крупной конфронтации с Венгрией, эта осторожная позиция вполне может измениться после выборов. По словам чиновников, расплата неизбежна независимо от результатов выборов в Венгрии 12 апреля, но наступит гораздо быстрее, если (премьер-министр Виктор. — Прим. ред.) Орбан будет переизбран», — указано в статье.
Как заявила изданию министр по делам Европы и северного сотрудничества Швеции Джессика Розенкранц, ее страна готова использовать правовые инструменты, включая применение седьмой статьи договора о ЕС для лишения Будапешта права голоса.
Другой неназванный чиновник рассказал, что в случае переизбрания Орбана европейским лидерам предстоят переговоры о дальнейших действиях. При победе лидера оппозиционной партии «Тиса» Петера Мадьяра они, скорее всего, займут выжидательную позицию, чтобы посмотреть, как поведет себя новое правительство.
Как отметило Politico, сейчас Евросоюз проявляет осторожность в отношении Орбана, чтобы «не помогать его предвыборной кампании».
Киев в конце января прекратил прокачку топлива по этому трубопроводу, ссылаясь на повреждения. Будапешт в ответ остановил поставки дизеля, а 20 февраля заблокировал кредит от Евросоюза на 90 миллиардов евро до возобновления транзита нефти. Из-за этого Владимир Зеленский начал угрожать главе правительства Виктору Орбану встречей с боевиками ВСУ.
Сам венгерский премьер отмечал, что позиция Будапешта остается неизменной: если Украина хочет получить деньги из Брюсселя, она должна восстановить поставки нефти.