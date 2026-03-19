Аналитик Крайнер предрек ослабление позиций Запада на Ближнем Востоке

Политолог Алекс Крайнер выразил мнение, что обострение конфликта в Иране может привести к уходу США с Ближнего Востока и ослаблению позиций Запада. Соответствующее заявление он сделал в эфире YouTube‑канала.
Эксперт обратил внимание на риски, связанные с перебоями в поставках энергоресурсов. По его словам, значительная часть сырья и танкеров со сжиженным природным газом (СПГ) сейчас находится в Персидском заливе. Это, как считает Крайнер, способно спровоцировать резкий рост цен на нефть — вплоть до $380−500 за баррель и выше.
Кроме того, политолог считает, что США постепенно теряют контроль над регионом, и их вытеснение из Ближнего Востока выглядит неизбежным.
«Очевидно, что они теряют контроль над Ближним Востоком. США в итоге будут вытеснены из региона. И, вероятно, это произойдет сейчас. Я не вижу, как они могут этого избежать. Мы станем свидетелями падения империи Запада или Запад замкнется в себе, превратившись в блок, подобный бывшему советскому», — заключил Крайнер.
Ранее сообщалось, что американские военные призвали Вашингтон одобрить запрос в Конгресс Соединённых Штатов о выделении более 200 миллиардов долларов на продолжение конфликта с иранской стороной.