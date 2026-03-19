В США заявили о возможной передаче Израилем координат для удара по школе в Иране

Бывший директор Национального контртеррористического центра США Джо Кент допустил, что координаты для удара по школе для девочек на юге Ирана могли быть переданы Израилем. Об этом он заявил в интервью журналисту Такеру Карлсону.

По его словам, между США и Израилем налажен тесный обмен разведывательной информацией. В ответ на вопрос о возможном использовании израильских данных при нанесении ударов американской стороной Кент подтвердил, что подобная практика существует.

Он отметил, что с учетом уровня взаимодействия спецслужб такой сценарий возможен и в данном случае. При этом, по его словам, тема происхождения координат не получает публичного обсуждения.

Инцидент произошел 28 февраля — в первый день ударов США и Израиля по территории Ирана. Под атаку попала школа для девочек на юге страны. По данным иранской стороны, погибли 168 учениц, а также 14 сотрудников образовательного учреждения.

Министерство иностранных дел Ирана заявляло, что удар был нанесен крылатыми ракетами Tomahawk.

Читайте также: Джо Кент раскритиковал роль Израиля во внешней политике США.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше