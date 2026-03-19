В Евросюзе готовят меры против Венгрии из-за блокировки кредита Киеву

Лидеры стран Евросоюза рассматривают возможность применения правовых механизмов против Венгрии и ее премьер-министра Виктора Орбана на фоне блокировки помощи Украине. Об этом пишет Politico со ссылкой на европейских чиновников.
По данным издания, в Брюсселе допускают ужесточение позиции после парламентских выборов в Венгрии, назначенных на 12 апреля. Источники отмечают, что решение о возможных мерах может быть принято независимо от их исхода, однако в случае переизбрания Орбана процесс может ускориться.
В ЕС пока избегают резких шагов, чтобы не влиять на предвыборную ситуацию в Венгрии. Однако, как следует из публикации, после голосования подход может измениться.
Министр по делам Европы и северного сотрудничества Швеции Джессика Розенкранц заявила, что Стокгольм допускает использование юридических инструментов против Будапешта. В числе возможных мер рассматривается применение статьи 7 Договора о ЕС, предусматривающей лишение страны права голоса.
Другой европейский чиновник сообщил, что при сохранении действующего правительства в Венгрии страны союза проведут отдельное обсуждение дальнейших действий. При этом, по его словам, в случае победы оппозиции во главе с Петером Мадьяром ЕС может занять выжидательную позицию.
Конфликт между Брюсселем и Будапештом обострился на фоне энергетического спора. Украина 27 января остановила транзит нефти по трубопроводу «Дружба» через свою территорию в направлении Словакии и Венгрии, сославшись на повреждения. Венгрия в ответ прекратила поставки дизельного топлива Украине.
Позднее Будапешт заблокировал решение Евросоюза о выделении Киеву кредита на 90 миллиардов евро, а также 20-й пакет санкций, увязав эти меры с возобновлением транзита нефти.
