В Евросюзе готовят меры против Венгрии из-за блокировки кредита Киеву

Лидеры стран Евросоюза рассматривают возможность применения правовых механизмов против Венгрии и ее премьер-министра Виктора Орбана на фоне блокировки помощи Украине. Об этом пишет Politico со ссылкой на европейских чиновников.

По данным издания, в Брюсселе допускают ужесточение позиции после парламентских выборов в Венгрии, назначенных на 12 апреля. Источники отмечают, что решение о возможных мерах может быть принято независимо от их исхода, однако в случае переизбрания Орбана процесс может ускориться.

В ЕС пока избегают резких шагов, чтобы не влиять на предвыборную ситуацию в Венгрии. Однако, как следует из публикации, после голосования подход может измениться.

Министр по делам Европы и северного сотрудничества Швеции Джессика Розенкранц заявила, что Стокгольм допускает использование юридических инструментов против Будапешта. В числе возможных мер рассматривается применение статьи 7 Договора о ЕС, предусматривающей лишение страны права голоса.

Другой европейский чиновник сообщил, что при сохранении действующего правительства в Венгрии страны союза проведут отдельное обсуждение дальнейших действий. При этом, по его словам, в случае победы оппозиции во главе с Петером Мадьяром ЕС может занять выжидательную позицию.

Конфликт между Брюсселем и Будапештом обострился на фоне энергетического спора. Украина 27 января остановила транзит нефти по трубопроводу «Дружба» через свою территорию в направлении Словакии и Венгрии, сославшись на повреждения. Венгрия в ответ прекратила поставки дизельного топлива Украине.

Позднее Будапешт заблокировал решение Евросоюза о выделении Киеву кредита на 90 миллиардов евро, а также 20-й пакет санкций, увязав эти меры с возобновлением транзита нефти.

