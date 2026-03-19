Генеральный директор ГХК Дмитрий Колупаев примет участие в предварительном голосовании «Единой России»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Кандидатура перед выборами в Законодательное Собрание края выдвинута на расширенном политсовете местного отделения партии.
Дмитрий Никифорович — кандидат технических наук, прошёл путь от инженера до руководителя одного из ключевых предприятий Росатома. Его кандидатура поддержана единогласно.
«Дмитрий Никифорович знает специфику города, нужды горожан, умеет работать на результат. Он понимает, какие вопросы необходимо решать с Госкорпорациями Росатом и Роскосмос, краевыми властями, чтобы жизнь в городе становилась лучше», — сказал председатель Совета Депутатов Сергей Проскурнин.
Предварительное голосование пройдёт с 25 по 31 мая на портале Госуслуг.