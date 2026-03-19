Марочко: ВСУ мародерствуют в Доброполье, но украинская полиция бездействует

Солдаты ВСУ мародерствуют в Доброполье и угрожают жителям, а украинская полиция не реагирует на происходящее. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко. Его слова прозвучали в беседе с ТАСС.
По его данным, под предлогом проверок квартир военные выламывают двери и выносят ценные вещи. В частных домах, как утверждает эксперт, забирают продукты и имущество даже при наличии хозяев.
«В частных домостроениях украинские боевики обчищают погреба с продуктами питания, даже если там еще проживают люди. Мобильные группы боевиков с награбленным регулярно курсируют по городу, даже не пытаясь скрывать свои действия. Есть факты вымогательств с угрозой применения оружия. Многие жители Доброполья, которые краткосрочно выезжали из города по собственным нуждам, либо возвращаются в обчищенное жилье, либо их вообще не пускают в город, пугая ВС РФ», — рассказал Марочко.
Он добавил, что жители пытаются добиться реакции от властей, однако правоохранительные органы не реагируют на обращения. В некоторых случаях, по его словам, людям угрожают последствиями за попытки пожаловаться.
Немногим ранее Марочко высказался об освобождении Александровки в ДНР. Он подчеркнул, что это позволило российским войскам выйти на административную границу. Поэтому теперь можно создать условия для дальнейшего продвижения вдоль региона.