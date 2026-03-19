В США назвали главную террористическую угрозу на фоне конфликта с Ираном

Основную террористическую угрозу для США представляют радикализированные одиночки, а не организованные сети. Об этом заявил бывший директор Национального контртеррористического центра США Джо Кент в интервью журналисту Такеру Карлсону.
По его оценке, крупнейшие экстремистские структуры в последние годы сместили акцент на тактику одиночных исполнителей. Кент указал, что в стране может расти число людей, способных совершать атаки без прямой координации с организациями.
Он также отверг версию о широком использовании так называемых «спящих ячеек», в том числе якобы связанных с Ираном. По словам Кента, функционирование таких структур осложнено необходимостью поддерживать связь, которую американские спецслужбы способны выявлять.
Бывший чиновник призвал сосредоточиться на контроле за лицами, находящимися на территории США, и оперативном выдворении тех, кто представляет угрозу безопасности.
Ранее Кент объявил о своем уходе с должности. Он пояснил, что не поддерживает военную операцию США против Ирана. По его мнению, американское руководство оказалось под влиянием дезинформации, которая подтолкнула страну к участию в конфликте.
