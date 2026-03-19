Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-глава разведцентра США Кент: Израиль оказал США медвежью услугу

Джо Кент выразил мнение, что предоставление Израилю ключевого влияния на формирование внешней политики США является «медвежьей услугой» американскому народу.

Источник: Аргументы и факты

Бывший руководитель национального контртеррористического центра США Джо Кент выразил мнение, что предоставление Израилю ключевого влияния на формирование внешней политики Соединенных Штатов является «медвежьей услугой» американскому народу. Соответствующее заявление он сделал в интервью журналисту Такеру Карлсону.

Кент подчеркнул, что не выступает против Израиля и признает высокий уровень его разведывательных служб, однако цели Израиля и США различаются, поэтому позволять израильской стороне определять вектор американской внешней политики недопустимо.

«Я знаю, что израильские официальные лица, как из разведки, так и из правительства, приходят к американским чиновникам и говорят самые разные вещи, которые, как мы знаем из наших разведданных, попросту не соответствуют действительности», — добавил Кент.

Напомним, Джо Кент подал в отставку во вторник, 17 марта. Он заявил, что не согласен с войной в Иране, развязанной американцами и израильтянами. По его словам, США «начали эту войну из-за давления со стороны Израиля и его влиятельного американского лобби». Кент также подчеркнул, что Исламская Республика не представляла угрозы.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше