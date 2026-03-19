Экс-глава разведцентра США Кент: Израиль оказал США медвежью услугу

Бывший руководитель национального контртеррористического центра США Джо Кент выразил мнение, что предоставление Израилю ключевого влияния на формирование внешней политики Соединенных Штатов является «медвежьей услугой» американскому народу. Соответствующее заявление он сделал в интервью журналисту Такеру Карлсону.
Кент подчеркнул, что не выступает против Израиля и признает высокий уровень его разведывательных служб, однако цели Израиля и США различаются, поэтому позволять израильской стороне определять вектор американской внешней политики недопустимо.
«Я знаю, что израильские официальные лица, как из разведки, так и из правительства, приходят к американским чиновникам и говорят самые разные вещи, которые, как мы знаем из наших разведданных, попросту не соответствуют действительности», — добавил Кент.
Напомним, Джо Кент подал в отставку во вторник, 17 марта. Он заявил, что не согласен с войной в Иране, развязанной американцами и израильтянами. По его словам, США «начали эту войну из-за давления со стороны Израиля и его влиятельного американского лобби». Кент также подчеркнул, что Исламская Республика не представляла угрозы.