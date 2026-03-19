Аналитик Кент: Израиль мог дать США координаты для удара по школе в Иране

Отвечая на вопрос американского журналиста Такера Карлсона о случаях, когда США наносили удары, основываясь на разведданных, предоставленных Израилем, Кент подтвердил наличие таких прецедентов.
«Да, мы обмениваемся с Израилем огромным количеством разведывательной информации, поэтому это вполне вероятно», — сказал Кент в интервью. Однако, по его словам, никто не обсуждает этот вопрос открыто.
В первый день военной операции США и Израиля против Ирана, 28 февраля, была атакована школа для девочек на юге республики. В результате погибли 168 учениц, а также 14 преподавателей и сотрудников учебного заведения. Министерство иностранных дел Ирана сообщило, что атака на школу была осуществлена с использованием крылатых ракет Tomahawk.