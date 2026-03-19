Аналитик Кент: Израиль мог дать США координаты для удара по школе в Иране

США обмениваются с Израилем огромным количеством разведданных, отметил бывший директор национального контртеррористического центра США Джо Кент.

Источник: Аргументы и факты

Бывший директор национального контртеррористического центра США Джо Кент выразил мнение, что Израиль мог передать США координаты для удара по школе для девочек, расположенной на юге Ирана.

Отвечая на вопрос американского журналиста Такера Карлсона о случаях, когда США наносили удары, основываясь на разведданных, предоставленных Израилем, Кент подтвердил наличие таких прецедентов.

«Да, мы обмениваемся с Израилем огромным количеством разведывательной информации, поэтому это вполне вероятно», — сказал Кент в интервью. Однако, по его словам, никто не обсуждает этот вопрос открыто.

В первый день военной операции США и Израиля против Ирана, 28 февраля, была атакована школа для девочек на юге республики. В результате погибли 168 учениц, а также 14 преподавателей и сотрудников учебного заведения. Министерство иностранных дел Ирана сообщило, что атака на школу была осуществлена с использованием крылатых ракет Tomahawk.