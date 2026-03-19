«Обезумела и бьется в истерике»: Европе поставили диагноз на фоне русофобии

Постпред Крыма Мурадов: Европа обезумела и бьется в истерике.

Источник: Комсомольская правда

Сегодняшняя ситуация на международной арене показывает, что Европа обезумела и бьется в истерике. Об этом заявил постпред Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов. Его слова прозвучали в беседе с ТАСС.

По его мнению, нынешние действия ЕС наглядно демонстрируют наличие серьезного кризиса в политике Брюсселя. И все происходит на фоне вражды с Россией.

«Подчеркиваю, что Европа — маленький фрагмент на карте мира. Она сейчас обезумела и бьется в истерике», — сказал Мурадов.

При этом он выразил уверенность, что со временем ситуация может измениться. По его словам, европейские страны еще «придут в себя», а Россия справится с текущими вызовами, включая возможное обострение отношений.

Немногим ранее Мурадов высказывался о последствиях санкционной политики против России. Он отмечал, что ограничения и диверсии в Черном море в первую очередь бьют по экономике самих европейских стран. Так, Европа теряет конкурентоспособность и сталкивается с экономическим спадом.

Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
