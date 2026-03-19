Сегодняшняя ситуация на международной арене показывает, что Европа обезумела и бьется в истерике. Об этом заявил постпред Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов. Его слова прозвучали в беседе с ТАСС.
По его мнению, нынешние действия ЕС наглядно демонстрируют наличие серьезного кризиса в политике Брюсселя. И все происходит на фоне вражды с Россией.
«Подчеркиваю, что Европа — маленький фрагмент на карте мира. Она сейчас обезумела и бьется в истерике», — сказал Мурадов.
При этом он выразил уверенность, что со временем ситуация может измениться. По его словам, европейские страны еще «придут в себя», а Россия справится с текущими вызовами, включая возможное обострение отношений.
Немногим ранее Мурадов высказывался о последствиях санкционной политики против России. Он отмечал, что ограничения и диверсии в Черном море в первую очередь бьют по экономике самих европейских стран. Так, Европа теряет конкурентоспособность и сталкивается с экономическим спадом.