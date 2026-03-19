Над Россией сбили 138 беспилотников. Военная операция, день 1485-й

8:25 Переговорный процесс России и Украины при посредничестве США на паузе, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков «Известиям».
8:18 Лидеры стран Евросоюза намерены подействовать на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с требованием снять блокировку кредита Украине на €90 млрд, сообщает Reuters.
8:12 ? Один человек погиб и двое получили ранения в результате атаки дронов на Севастополь, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
8:04 ? Средства ПВО за ночь уничтожили 138 беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.
8:01 Сегодня 1485-й день военной операции на Украине. «Газета» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.