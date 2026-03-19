Над Россией сбили 138 беспилотников. Военная операция, день 1485-й

Средства ПВО за ночь уничтожили 138 беспилотников над российскими регионами. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о паузе в трехсторонних переговорах России, Украины и США. Агентство Reuters сообщило, что лидеры стран ЕС намерены подействовать на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с требованием снять блокировку кредита Киеву на €90 млрд. «Газета.Ru» ведет хронику событий.