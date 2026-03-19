Суд отклонил апелляцию экс-депутата о признании его дела политическим

Адвокат Максим Сикач в апелляции заявлял, что уголовное дело стало следствием многолетней антикоррупционной работы Самсонова. Отдельным аргументом адвокаты представили статистику. По их данным, после ареста Самсонова число дел антикоррупционной направленности в регионе заметно снизилось. Защита пыталась показать, что именно его деятельность была одним из драйверов борьбы с коррупцией в Приморье. Суд эти доводы выслушал. Коллегия не посчитала их доказательством политического мотива.