Суд отклонил апелляцию экс-депутата о признании его дела политическим

Приморский краевой суд отказался признавать уголовное преследование бывшего депутата Законодательного собрания края Артема Самсонова политическим. Об этом сообщил корреспондент VLADIVOSTOK1.RU из зала суда.
Заседание апелляционной инстанции под председательством судьи Инны Макаровой заняло около получаса. Адвокаты Самсонова добивались пересмотра приговора. Они требовали юридического признания политического мотива преследования. Защита ссылалась на процессуальные нарушения и нерассмотренные ходатайства.
Адвокат Максим Сикач в апелляции заявлял, что уголовное дело стало следствием многолетней антикоррупционной работы Самсонова. Отдельным аргументом адвокаты представили статистику. По их данным, после ареста Самсонова число дел антикоррупционной направленности в регионе заметно снизилось. Защита пыталась показать, что именно его деятельность была одним из драйверов борьбы с коррупцией в Приморье. Суд эти доводы выслушал. Коллегия не посчитала их доказательством политического мотива.
Прокуратура в ответ полностью отрицала политическую составляющую дела. Представители ведомства настаивали, что в материалах нет подтверждений связи уголовного преследования Самсонова с его общественной или политической активностью.
После совещательной комнаты судебная коллегия объявила резолютивную часть. Приговор Ленинского районного суда Владивостока в отношении Артема Самсонова оставлен без изменения. Требование об установлении факта политического преследования суд также отклонил.
Сразу после оглашения решения защита заявила, что не собирается сворачивать кампанию в поддержку Самсонова. Максим Сикач сообщил, что команда намерена дойти до Девятого кассационного суда. При необходимости юристы планируют обращаться в Верховный суд и поднимать вопрос в Конституционном суде. Он также допустил, что в случае исчерпания национальных механизмов команда Самсонова рассмотрит жалобы в международные инстанции по защите прав человека.
Напомним, в сентябре 2022 года Артём Самсонов был осуждён на 13 лет колонии строгого режима по обвинению в совершении иных действий сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершённых в отношении лица, не достигшего четырнадцати лет. Сам Самсонов вины не признаёт и считает обвинение сфабрикованным.