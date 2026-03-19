В Госдуме предрекли потерю интереса стран Европы к Украине после победы России

Отдельно он обратил внимание на экономическое положение самих стран ЕС. По его мнению, они сталкиваются с серьёзными трудностями, которые ограничивают возможности для внешней помощи. Парламентарий указал, что отказ от российских энергоресурсов и переход на альтернативные поставки, включая сжиженный газ из США и Ближнего Востока, привёл к дополнительной нагрузке на экономику региона. На этом фоне, считает он, европейские правительства сосредоточатся на внутренних задачах и восстановлении собственных экономик, а не на поддержке Украины.