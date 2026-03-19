Российский политик отреагировал на решение суда Польши по археологу Бутягину

Депутат Госдумы ФС РФ от Крыма Михаил Шеремет раскритиковал решение суда Польши, признавшего допустимой экстрадицию российского археолога Александра Бутягина на Украину.

Депутат Госдумы ФС РФ от Крыма Михаил Шеремет раскритиковал решение суда Польши, признавшего допустимой экстрадицию российского археолога Александра Бутягина на Украину. Об этом он заявил в комментарии РИА Новости.

Речь идет о постановлении варшавского окружного суда, который рассмотрел запрос Киева и признал юридически возможной передачу ученого. Защита уже заявила о намерении обжаловать это решение.

Бутягин, сотрудник Государственного Эрмитажа, был задержан в Польше в декабре 2025 года. Основанием стал запрос украинской стороны, связанный с обвинениями в проведении археологических работ в Крыму.

Шеремет назвал принятое решение политизированным и заявил о сомнениях в независимости судебной системы Польши. По его оценке, подобные действия могут повлиять на дальнейшие отношения.

Депутат также указал, что созданный судебный прецедент, по его мнению, может иметь последствия для Варшавы на международном уровне.

Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
