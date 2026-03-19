Аналитик Кент: убийство Али Хеменеи усилило позиции властей Ирана

Эксперт Джо Кент заявил, что убийство аятоллы сплотило народ Ирана вокруг власти.

Источник: Аргументы и факты

Убийство верховного лидера Ирана Али Хаменеи было последним, к чему США и Израилю стоило прибегать ради смены власти в исламской республике. Такое мнение в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону выразил экс-директор Национального контртеррористического центра США Джо Кент.

Он считает, что «агрессивное» устранение аятоллы привело к сплочению народа Ирана вокруг власти.

«Убив аятоллу, мы лишь усилили их позиции, поскольку теперь внутри страны они могут заявить: “Эй, все вы, кто полагал, что с американцами можно договориться, — вы просто простаки. С ними нужно воевать”, — уверен эксперт.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит 28 февраля, в первый день начала военной операции США и Израиля. Его сын Моджтаба Хаменеи чудом остался жив. Спасло Хаменеи-младшего то, что за несколько минут до удара он вышел из здания. Известно, что Моджтаба получил ранение. 9 марта его избрали новым верховным лидером Ирана.

Ранее Кент предположил, что Израиль мог дать США координаты для удара по школе в Иране.

