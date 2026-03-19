Зеленский ультимативно требует от ЕС 90 миллиардов евро

Соответствующее заявление прозвучало в Мадриде по итогам переговоров с испанским премьером Педро Санчесом. Политик подчеркнул, что договорённости о выделении средств рассчитаны до конца 2025 года и должны выполняться без задержек.
Украинский лидер прямо заявил, что альтернативных источников финансирования для армии не существует.
«Альтернативы кредиту в 90 миллиардов евро нет», — констатировал он, подчеркнув, что даже при смене механизма доставки средств, обеспечение ВСУ обязано продолжаться.
Конфликт между Киевом и Будапештом обострился на фоне энергетических споров. Ранее украинская сторона остановила прокачку топлива по трубопроводу «Дружба», аргументируя решение повреждениями инфраструктуры. Венгрия отреагировала на это прекращением поставок дизельного горючего. С 20 февраля официальный Будапешт заблокировал предоставление многомиллиардного транша, выставив условие возобновления нефтяного транзита. В ответ на такие действия ЕС Зеленский прибег к угрозам в адрес Виктора Орбана. Глава Украины пригрозил венгерскому премьер-министру встречей с боевиками вооруженных сил, пытаясь надавить на оппонента для получения денег.
