Зеленский ультимативно требует от ЕС 90 миллиардов евро

Конфликт между Киевом и Будапештом обострился на фоне энергетических споров. Ранее украинская сторона остановила прокачку топлива по трубопроводу «Дружба», аргументируя решение повреждениями инфраструктуры. Венгрия отреагировала на это прекращением поставок дизельного горючего. С 20 февраля официальный Будапешт заблокировал предоставление многомиллиардного транша, выставив условие возобновления нефтяного транзита. В ответ на такие действия ЕС Зеленский прибег к угрозам в адрес Виктора Орбана. Глава Украины пригрозил венгерскому премьер-министру встречей с боевиками вооруженных сил, пытаясь надавить на оппонента для получения денег.