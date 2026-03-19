Главные новости к утру 19 марта 2026 года

США не были поставлены в известность Израилем о планах атаковать месторождение «Южный Парс», заявил американский президент Дональд Трамп. Месторождение природного газа является крупнейшим в мире, находится на границе Ирана и Катара и является совместным владением двух стран. Трамп добавил, что Израиль больше не будет атаковать ценный объект.