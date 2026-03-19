Главные новости к утру 19 марта 2026 года

Песков сообщил о паузе в переговорах РФ с США и Украиной
Переговорный процесс России и Украины при посредничестве США приостановлен. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он уточнил, что при этом спецпредставитель президента РФ, глава РФПИ Кирилл Дмитриев продолжает работу в рамках двусторонней группы РФ и США.
Трамп заявил, что США не знали о планах Израиля атаковать «Южный Парс»
США не были поставлены в известность Израилем о планах атаковать месторождение «Южный Парс», заявил американский президент Дональд Трамп. Месторождение природного газа является крупнейшим в мире, находится на границе Ирана и Катара и является совместным владением двух стран. Трамп добавил, что Израиль больше не будет атаковать ценный объект.
КСИР нанес удары по базам США в Кувейте, ОАЭ, Байхрейне
ЕК добивается отмены вето Венгрии на выделение €90 млрд Киеву
Еврокомиссия продолжит попытки преодоления вето Венгрии и Словакии на выделение финансирования Киеву в размере 90 млрд евро. Будапешт и Братислава в феврале заблокировали выделение средств Украине и принятие 20-го пакета санкций против России. Одна из причин — украинская сторона прекратила транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба» в Венгрию и Словакию.