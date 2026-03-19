Главные новости к утру 19 марта 2026 года

Последние новости за сегодня — 19 марта 2026 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 19 марта 2026.

Песков сообщил о паузе в переговорах РФ с США и Украиной

Переговорный процесс России и Украины при посредничестве США приостановлен. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он уточнил, что при этом спецпредставитель президента РФ, глава РФПИ Кирилл Дмитриев продолжает работу в рамках двусторонней группы РФ и США.

Трамп заявил, что США не знали о планах Израиля атаковать «Южный Парс»

США не были поставлены в известность Израилем о планах атаковать месторождение «Южный Парс», заявил американский президент Дональд Трамп. Месторождение природного газа является крупнейшим в мире, находится на границе Ирана и Катара и является совместным владением двух стран. Трамп добавил, что Израиль больше не будет атаковать ценный объект.

КСИР нанес удары по базам США в Кувейте, ОАЭ, Байхрейне

ВМС КСИР нанесли удары по американским базам — «Минхад» и «Аль-Дафра» в ОАЭ, вертолетной базе «Аль-Адаири» в Кувейте и базе «Мина Салман» в Бахрейне, где находится штаб Пятого флота США. Об успешных атаках по важным объектам сообщила пресс-служба Корпуса стражей исламской революции.

ЕК добивается отмены вето Венгрии на выделение €90 млрд Киеву

Еврокомиссия продолжит попытки преодоления вето Венгрии и Словакии на выделение финансирования Киеву в размере 90 млрд евро. Будапешт и Братислава в феврале заблокировали выделение средств Украине и принятие 20-го пакета санкций против России. Одна из причин — украинская сторона прекратила транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба» в Венгрию и Словакию.

Госдолг США превысил отметку в 39 триллионов долларов

Госдолг США, по официальным данным американского Минфина, впервые в истории превысил отметку в 39,016 триллиона долларов. Днем ранее он составлял 38,992 триллиона долларов. По информации Минфина, суверенная задолженность США впервые превысила 38 триллионов долларов с 21 октября прошлого года.

