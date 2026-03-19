Песков: Трехсторонние переговоры России, США и Украины поставлены на паузу

Переговорный процесс между Россией, Украиной и США находится на паузе. Об этом в четверг, 19 марта, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе журналистами.

Несмотря на это, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев продолжает работать в рамках двусторонней группы Москва и Вашингтон.

— Кирилл Дмитриев продолжает работать. Трехсторонняя группа — на паузе, — цитирует официального представителя Кремля ТАСС.

Член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема считает, что президент Украины Владимир Зеленский продолжает осознанно затягивать конфликт с Россией, хоть и осознает, что Киеву не удастся одержать верх в военном противостоянии с Москвой.

Согласно данным Киевского международного института социологии, более 60 процентов украинцев одобряют референдум о соглашении с Россией, которое включало бы «неопределенные территориальные уступки».

Немецкие журналисты сообщили, что на Украине началась паника из-за референдума по вопросу о Донбассе, а на украинского президента Владимира Зеленского оказывается давление с целью не допустить его проведения.

