Дмитриев рассказал, почему генсек НАТО Рютте боится недовольства Трампа

Генсек НАТО Марк Рютте боится недовольства президента США Дональда Трампа из-за бездействия альянса на Ближнем Востоке, заявил Кирилл Дмитриев.

Источник: Аргументы и факты

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте опасается негативной реакции со стороны лидера США Дональда Трампа в связи с пассивностью блока на Ближнем Востоке. Эту точку зрения высказал специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с иностранными государствами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

По его мнению, НАТО не оказало Соединённым Штатам реальной поддержки.

«НАТО не смогло помочь США. Рютте боится, что папа Трамп будет недоволен. Словесная поддержка, никаких действий», — написал Дмитриев в своём аккаунте в X*, реагируя на публикацию главы контента RightLine News.

В исходном посте сообщалось, что Трамп пригрозил полностью отказаться от планов установления контроля над Ормузским проливом и возложить обязанности по обеспечению безопасности в этой зоне на страны-союзники.

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше