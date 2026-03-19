Politico: Рютте предпочел «залечь на дно» после нападок Трампа на НАТО

БРЮССЕЛЬ, 19 марта. /ТАСС/. Генсек НАТО Марк Рютте предпочитает не отвечать публично на критику президента США Дональда Трампа в адрес альянса на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщило европейское издание Politico со ссылкой на источники.

Источник: Reuters

Ранее Трамп потребовал от стран НАТО содействия в обеспечении безопасности в Ормузском проливе и предупредил, что альянс «ждут тяжелые времена», если блок не окажет Вашингтону помощь.

«Он (Рютте — прим. ТАСС) считает, что сейчас, если он заговорит, мало что изменится. Я не понимаю, как он может угодить [президенту США]. Так что лучше залечь на дно, по крайней мере, публично», — сказал неназванный дипломат НАТО.

Бывший пресс-секретарь НАТО Оана Лунджеску, в свою очередь, считает, что публичная перепалка с хозяином Белого дома не поможет Рютте «сохранить единство в НАТО» на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Внутри альянса растут противоречия между его участниками. Другой неназванный дипломат отметил, что ближневосточный конфликт не является «зоной ответственности» НАТО", соответственно, страны альянса выступают против помощи США по сопровождению судов в Ормузском проливе. Более того, по словам источников издания, Вашингтон не выдвигал союзникам никаких конкретных требований.

НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше