Reuters: импорт российского топлива в Азию может достичь исторического рекорда

Импорт российского топлива в страны Азии в марте может достичь исторического рекорда. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные судоходства.
По данным агентства, поставки мазута резко выросли после временного ослабления санкций со стороны США. Ситуацию усилил дефицит топлива из-за перебоев на Ближнем Востоке и остановки части поставок через Ормузский пролив.
На фоне этого в Азию в текущем месяце могут поставить до трех миллионов тонн российского мазута. Основные объемы направляются в страны Юго-Восточной Азии и Китай.
«Нарушение потоков мазута оказывает непропорционально большое влияние на поставки высокосернистого мазута по сравнению с поставками низкосернистого мазута, поскольку блокада также сократила потоки средне- и тяжелосернистой нефти из Ормузского пролива, что в целом ужесточило ситуацию с поставками нефти», — заявил аналитик Vortexa Ксавье Тан.
Эксперты отмечают, что увеличение поставок из России помогает частично сгладить дефицит. Однако при затяжном кризисе этих объемов может не хватить для стабилизации рынка.
