КСИР сообщил о ракетных ударах по 80 военным объектам Израиля

ТЕГЕРАН, 19 мар — РИА Новости. Около 80 военных объектов в разных районах Израиля подверглись ракетным ударам в ходе 63-й волны операции «Правдивое обещание 4», сообщает КСИР.

Источник: Reuters

«В рамках 63-й волны операции “Правдивое обещание 4” 80 различных военных объектов на юге и в центральной части Израиля, в том числе вблизи города Ришон-ле-Цион, а также объекты на востоке и юге Тель-Авива, были точно поражены ракетными системами и беспилотниками», — говорится в сообщении агентства IRNA, которое приводит заявление КСИР.