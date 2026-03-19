В Челябинской области при пожаре в кафе погибли два человека

По данным следствия, утром 19 марта в кафе, расположенном на городском пляже озера Тургояк, произошел пожар, в ходе тушения которого спасатели обнаружили тела мужчин 2007 года рождения.
«Следователем следственного отдела по городу Миасс СУСК России по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам). По предварительным данным, причиной возникновения пожара явилось короткое замыкание проводки», — говорится в сообщении.
Следователем регионального СКР проводится осмотр места происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, уточняется в сообщении.
В ходе следствия будет дана оценка соблюдения законодательства при осуществлении деятельности на объекте и действиям либо бездействию лиц, ответственных за выполнение требований пожарной безопасности, добавляет СУСК.