Кнайсль: репутация США стоит на кону в конфликте с Ираном

Источник: Аргументы и факты

Экс‑министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в интервью РИА Новости выразила мнение, что обострение конфликта с Ираном поставило под угрозу репутацию вооружённых сил США.

Как отмечает Кнайсль, Вашингтон не может заявить о победе в противостоянии. По ее словам, несмотря на официальные заявления, Ормузский пролив остаётся перекрытым, а цены на нефть продолжают расти.

Кроме того, эксперт отмечает, что Соединенные Штаты и их армия глубоко увязли в ситуации вокруг Ирана, что привело к осложнению отношений с региональными союзниками, включая Иорданию и Саудовскую Аравию.

Также экс‑министр иностранных дел Австрии указала, что политическая система Ирана устояла, а попытка сменить режим в Тегеране не увенчалась успехом.

Ранее сообщалось, что американские военные призвали Вашингтон одобрить запрос в Конгресс Соединённых Штатов о выделении более 200 миллиардов долларов на продолжение конфликта с иранской стороной.

