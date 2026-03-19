Кнайсль: репутация США стоит на кону в конфликте с Ираном

Экс‑министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в интервью РИА Новости выразила мнение, что обострение конфликта с Ираном поставило под угрозу репутацию вооружённых сил США.
Как отмечает Кнайсль, Вашингтон не может заявить о победе в противостоянии. По ее словам, несмотря на официальные заявления, Ормузский пролив остаётся перекрытым, а цены на нефть продолжают расти.
Кроме того, эксперт отмечает, что Соединенные Штаты и их армия глубоко увязли в ситуации вокруг Ирана, что привело к осложнению отношений с региональными союзниками, включая Иорданию и Саудовскую Аравию.
Также экс‑министр иностранных дел Австрии указала, что политическая система Ирана устояла, а попытка сменить режим в Тегеране не увенчалась успехом.
Ранее сообщалось, что американские военные призвали Вашингтон одобрить запрос в Конгресс Соединённых Штатов о выделении более 200 миллиардов долларов на продолжение конфликта с иранской стороной.