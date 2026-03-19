Пентагон запросил $200 млрд на войну с Ираном

Пентагон направил в Белый дом запрос на одобрение финансирования войны с Ираном на сумму свыше 200 миллиардов долларов. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.
По данным издания, средства планируется направить на наращивание производства вооружений, израсходованных в ходе трех недель ударов США и Израиля. Речь идет о восполнении запасов критически важной техники и боеприпасов.
Окончательный объем запроса, который администрация направит в конгресс, пока не определен. Источники отмечают, что внутри Белого дома нет единой позиции: часть чиновников считает инициативу Пентагона малореалистичной с точки зрения одобрения законодателями.
Ожидается, что обсуждение вызовет серьезные разногласия в конгрессе. По информации WP, общественная поддержка дополнительного финансирования остается низкой. Демократы выступают с критикой, тогда как республиканцы в целом поддерживают идею, но пока не выработали механизм прохождения инициативы через сенат, где требуется не менее 60 голосов.
Расходы США на военную кампанию уже достигают значительных масштабов. Ранее The Atlantic сообщал о затратах на уровне около 1 миллиарда долларов в сутки. Позднее The New York Times со ссылкой на данные, представленные конгрессу, оценивала первую неделю операции примерно в 6 миллиардов долларов.
Однако спустя несколько дней, по обновленным данным Пентагона, эта сумма выросла до более чем 11,3 миллиарда долларов за первую неделю. Financial Times сообщала, что к тому моменту были израсходованы значительные запасы критически важных боеприпасов, накопленные за несколько лет.
По оценкам американских чиновников, Иран оказался более подготовленным к конфликту, чем предполагалось. Как пишет Politico, Центральное командование Вооруженных сил США, отвечающее за операции на Ближнем Востоке, рассматривает сценарий продолжения кампании как минимум в течение 100 дней.
