Постпред при ООН: Иран потребовал компенсации от ОАЭ из-за ударов США

ТЕГЕРАН, 19 марта. /ТАСС/. Иран требует от ОАЭ компенсации за ущерб вследствие ударов, нанесенных США по исламской республике с эмиратской территории. Об этом написал постоянный представитель исламской республики при ООН Саид Иравани в письме генеральному секретарю всемирной организации Антониу Гутерришу.
«Противоправные действия Объединенных Арабских Эмиратов на международной арене повлекли за собой их международно-правовую ответственность и требуют возмещения ущерба, включая выплату компенсации за все материальные и нематериальные убытки, причиненные Ирану», — приводит фрагмент письма агентство NourNews.
