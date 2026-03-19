Постпред при ООН: Иран потребовал компенсации от ОАЭ из-за ударов США

Удары были нанесены по исламской республике с эмиратской территории, отметил Саид Иравани.

Источник: РИА "Новости"

ТЕГЕРАН, 19 марта. /ТАСС/. Иран требует от ОАЭ компенсации за ущерб вследствие ударов, нанесенных США по исламской республике с эмиратской территории. Об этом написал постоянный представитель исламской республики при ООН Саид Иравани в письме генеральному секретарю всемирной организации Антониу Гутерришу.

«Противоправные действия Объединенных Арабских Эмиратов на международной арене повлекли за собой их международно-правовую ответственность и требуют возмещения ущерба, включая выплату компенсации за все материальные и нематериальные убытки, причиненные Ирану», — приводит фрагмент письма агентство NourNews.

