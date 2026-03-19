В ЕС усиливается раскол во внешней политике стран союза

Разногласия во внешней политике стран Евросоюза усиливаются и мешают выработке единой позиции.
Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на неназванного министра иностранных дел одной из стран ЕС. По данным издания, в дипломатических кругах фиксируют углубление расхождений между государствами союза.
Источник отмечает, что каждый новый геополитический кризис усиливает дистанцию между странами.
Собеседник газеты указал, что способность ЕС действовать как единый блок становится все менее очевидной. По его словам, текущая ситуация осложняет координацию внешнеполитических решений на уровне союза.
