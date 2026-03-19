Россия планирует ввести сопровождение торговых судов кораблями ВМФ

Россия рассматривает возможность сопровождения торговых судов кораблями Военно-морского флота на фоне роста угроз безопасности. Об этом сообщил «Коммерсанту» помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.
По его словам, фиксируется высокий уровень террористических и диверсионных рисков в отношении судов, направляющихся в российские порты. В связи с этим прорабатывается комплекс дополнительных мер защиты.
В числе рассматриваемых решений — конвоирование торгового флота силами ВМФ. Также обсуждается оснащение судов специальными средствами защиты и организация сопровождения мобильными огневыми группами по запросу через капитанов портов.
Патрушев отметил, что в текущих условиях политико-дипломатические и правовые инструменты не всегда позволяют обеспечить безопасность судоходства. По его словам, при появлении новых угроз со стороны европейских государств могут быть приняты дополнительные меры реагирования.
Он также сообщил, что ведется постоянный мониторинг морских объектов, задействованных в экономической деятельности, для предотвращения атак на суда и портовую инфраструктуру. Усилен досмотр судов, прибывающих из-за-за рубежа, и налажен оперативный обмен информацией между судовладельцами и портовыми службами.
Дополнительно, как отмечалось ранее, перед внутренним водным транспортом поставлена задача повысить защиту судов и гидротехнических сооружений от атак беспилотников.
Патрушев также заявлял, что на международной арене усиливается давление на российское судоходство, включая попытки ограничения доступа к морским маршрутам.
