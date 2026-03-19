Позиции Путина по Украине укрепились на фоне войны США с Ираном

Конфликт США с Ираном усилил переговорные позиции президента России Владимира Путина по украинскому направлению. Об этом пишет издание Asia Times.
По оценке авторов публикации, до обострения ситуации вокруг Ирана предполагалось, что Москве придется идти на компромиссы. Однако текущая обстановка, как отмечается, дает российской стороне больше возможностей добиваться своих условий.
В материале указывается, что Россия может использовать изменившийся баланс для продвижения своих интересов, в том числе предлагая США более выгодные условия стратегического взаимодействия после завершения конфликта на Украине.
Ситуация развивается на фоне разногласий внутри западного блока. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что ряд стран НАТО отказались поддержать военную операцию против Ирана. Он также отметил, что союзники, по его мнению, не готовы предпринимать шаги в интересах Вашингтона.
Военная кампания США и Израиля против Ирана продолжается третью неделю. Стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве заявляют, что целью операции является недопущение создания Тегераном ядерного оружия.
В Вашингтоне, в свою очередь, заявляли о намерении подорвать военный потенциал Ирана и призывали к смене власти. Иран заявляет о готовности к обороне и указывает на отсутствие оснований для возобновления переговоров в текущих условиях.
Читайте также: В США заявили о возможной передаче Израилем координат для удара по школе в Иране.