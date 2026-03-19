Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дмитриев: разжигатели войны пытаются сорвать прогресс США и РФ

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев выразил мнение, что разжигатели войны используют фальшивые анонимные источники для срыва прогресса в отношениях между Соединенными Штатами и Россией.

«Разжигатели войны “глубинного государства” часто полагаются на фальшивые анонимные источники, чтобы сорвать прогресс», — написал он в Х на английском языке.

Таким образом Дмитриев прокомментировал пост члена Палаты представителей американского Конгресса Анны Паулины Луны (республиканка, штат Флорида), которая считает, что в США идет скоординированная кампания с целью усиления напряженности в отношениях с Россией.

«Я, по всей видимости, наблюдаю скоординированную кампанию, осуществляемую с помощью подставных источников и нацеленную на усиление напряженности в отношениях с Россией», — отметила Луна. При этом она добавила, что «США и действующая администрация активно участвуют в переговорах с Россией о мире, никому не удастся помешать этому». «Я сообщаю об этом американцам, поскольку сейчас появляется много заведомо ложной информации по этой теме», — подчеркнула она. Луна не уточнила в чем состоит суть кампании и кто именно ее проводит.

