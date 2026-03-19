Дмитриев: мир понял необходимость российской энергетики

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что глобальный рынок приходит к пониманию: без российских энергоносителей не обойтись. Свой пост он опубликовал в соцсетях, комментируя данные Reuters о возможном историческом рекорде поставок топлива из РФ в Азию в марте 2026 года.