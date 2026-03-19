Дмитриев: мир понял необходимость российской энергетики

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что глобальный рынок приходит к пониманию: без российских энергоносителей не обойтись. Свой пост он опубликовал в соцсетях, комментируя данные Reuters о возможном историческом рекорде поставок топлива из РФ в Азию в марте 2026 года.
По словам Дмитриева, каждая страна должна включать российскую энергию в свой диверсифицированный портфель. Тех, кто игнорирует это правило, ждет «естественный отбор».
«Если вы не покупаете российскую энергию, дарвиновский процесс естественного отбора позаботится о вас. ЕС станет ярким примером, который всем следует помнить», — написал глава РФПИ.
Фактическая блокада Ормузского пролива, предпринятая Ираном в ответ на военную операцию США и Израиля, привела к стремительному росту цен на энергоносители. Через эту водную артерию, соединяющую Персидский залив с Индийским океаном, проходит около 20% мировой нефти и сопоставимый объем сжиженного природного газа.
Ранее Дмитриев предупредил, что вывод американских войск из Ормузского пролива может привести к резкому росту цен на нефть, превышающему 200 долларов за баррель.