Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Александр Руденко покинул пост вице-губернатора Краснодарского края

Александр Руденко покинул пост замглавы Краснодарского края в связи с переходом на руководящую должность в главном государственном медиахолдинге страны. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Вениамин Кондратьев, сообщает пресс-служба администрации края.

Источник: пресс-служба администрации Краснодарского края

На посту заместителя главы региона Александр Руденко отвечал за социальную сферу, включая работу министерств образования и науки, труда и социального развития, культуры, здравоохранения, департаментов информационной и молодежной политики, а также управления ЗАГС края.

Александр Руденко родился 10 августа 1983 года и является выпускником факультета журналистики Кубанского государственного университета. С 2005 года работал по профессии на разных позициях в ГТРК «Кубань» в Сочи и Краснодаре. В 2021 году стал заместителем, а затем директором медиагруппы «Кубань 24». Должность заместителя губернатора занимал с 28 октября 2025 года.

Кубань считается продовольственной житницей России: во все уголки страны регион поставляет свеклу, пшеницу, рис, фрукты и вино. С 2015 года субъект федерации возглавляет Вениамин Кондратьев. За десять лет под его руководством Краснодарский край добился немалых успехов: собрали главное из биографии политика.
Читать дальше