«Федеральной службой безопасности Российской Федерации во взаимодействии со Следственным комитетом Российской Федерации задержаны граждане Украины и России, причастные к подготовке и совершению террористического акта в отношении представителя власти Херсонской области», — говорится в сообщении Федеральной службы безопасности России.
ФСБ и СК задержали граждан, готовивших теракт в Херсонской области
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. ФСБ России и СК РФ задержали граждан Украины и Российской Федерации, причастных к подготовке теракта в Херсонской области, сообщил ЦОС ФСБ РФ.