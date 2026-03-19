Член Палаты представителей американского Конгресса Анна Паулина Луна заявила, что в Штатах ведется специальная кампания с целью разрушения отношений с Россией. Эту информацию она опубликовала в социальной сети X.
«Я, по всей видимости, наблюдаю скоординированную кампанию, осуществляемую с помощью подставных источников и нацеленную на усиление напряжённости в отношениях с Россией», — написала политик.
По словам Луны, американская администрация сейчас активно участвуют в мирных переговорах с Москвой по Украине. Она подчеркнула, что никому не удастся помешать этому процессу. Конгрессвумен также предупредила соотечественников о распространении заведомо ложных сведений по данной теме.
Ранее в Кремле рассказали по поводу того, как обстоят дела с трехсторонними переговорами по украинскому кризису. Как отметил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, у Вашингтона пока сменились приоритеты. Поэтому стороны переговоров все еще не определились с площадкой для новой встречи.