Присоединенные к Челябинску поселки упразднят

Такая информация опубликована на сайте заксобрания региона. В проекте постановления указано, что Челябинск, поселки Западный и Пригородный объединят в единый населенный пункт — город Челябинск. Это поможет упростить бюджетное планирование и распределение ресурсов на развитие инфраструктуры, дорожной сети, ЖКХ и социальной сферы, а также повысить эффективность работы коммунальных служб, говорится в пояснительной записке.
«Жилые массивы, инфраструктура и транспортные потоки поселков фактически интегрированы в городскую среду. Объединение населенных пунктов позволит сформировать целостную и управляемую городскую агломерацию. Это будет способствовать более эффективному планированию развития городской инфраструктуры, транспортных систем, жилищного строительства и благоустройства», — указано в документе.
Проект постановления рассмотрят на ближайшем заседании ЗСО. Оно пройдет 26 марта. Поселки Западный и Пригородный присоединили к Челябинску в апреле прошлого года. До этого они входили в состав Сосновского района.