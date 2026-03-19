Присоединенные к Челябинску поселки упразднят

Такая информация опубликована на сайте заксобрания региона. В проекте постановления указано, что Челябинск, поселки Западный и Пригородный объединят в единый населенный пункт — город Челябинск. Это поможет упростить бюджетное планирование и распределение ресурсов на развитие инфраструктуры, дорожной сети, ЖКХ и социальной сферы, а также повысить эффективность работы коммунальных служб, говорится в пояснительной записке.