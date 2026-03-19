В Минске назвали провокацией заявления о подготовке страны к нападению

МИНСК, 19 мар — РИА Новости. Начальник генерального штаба вооруженных сил — первый заместитель министра обороны Белоруссии Павел Муравейко заявил, что Минск будет считать провокацией все инсинуации на тему того, что проводимое с 19 по 25 марта комплексное учение с войсками Западного оперативного командования является якобы подготовкой к нападению.

Источник: Министерство обороны РБ

«Сегодня в рамках внезапной проверки боевой готовности вооруженных сил мы начинаем комплексное учение с войсками Западного оперативного командования под моим руководством. Хочу сразу предупредить наших западных и южных соседей: места проведения учения находятся на значительном удалении от государственной границы, и все инсинуации о том, что Республика Беларусь готовится к нападению на какую-либо из соседних стран, являются ни чем иным, как провокацией и не соответствуют действительности», — приводятся в сообщении слова Муравейко.

Он подчеркнул, что учение — это одна из главных фаз комплексной проверки, оно носит исключительно оборонительный характер.

По информации пресс-службы минобороны, комплексное учение с войсками Западного оперативного командования проводится с 19 по 25 марта.