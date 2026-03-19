Сенат отклонил резолюцию против военных действий Трампа в Иране

Сенат США отклонил резолюцию, призванную ограничить военные полномочия американского лидера Дональда Трампа в отношении Ирана.

Сенат США отклонил резолюцию, призванную ограничить военные полномочия американского лидера Дональда Трампа в отношении Ирана, передает Politico.

Сообщается, что инициатива, выдвинутая Демократической партией, провалилась в третий раз. Так, по итогам последнего голосования документ поддержали 47 сенаторов, против выступили 53.

Резолюция предусматривала требование к президенту вывести американские войска с Ближнего Востока. Исключение допускалось только в двух случаях: при официальном объявлении войны и после получения соответствующего разрешения от Конгресса.

Напомним, ранее сообщалось, что американские военные призвали Вашингтон одобрить запрос в Конгресс Соединённых Штатов о выделении более 200 миллиардов долларов на продолжение конфликта с иранской стороной.

